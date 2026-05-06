UNTER PROTESTÓ EN LOS PUENTES CARRETEROS Y GENDARMERÍA REPRIMIÓ

El gremio de los docentes rionegrinos, Unter, comenzó este martes una medida de fuerza por 48 horas en toda la provincia. La protesta principal se concentró en la zona de los puentes que conectan Cipolletti con Neuquén. Desde temprano, columnas de trabajadores de diversas seccionales del Alto Valle se movilizaron hacia el sector del expeaje.

La actividad planificada consistía originalmente en una volanteada informativa sobre la situación salarial del sector. El personal de Gendarmería Nacional se desplegó rápidamente en el lugar para aplicar el protocolo de libre circulación. Durante las primeras horas de la mañana, los manifestantes se mantuvieron a la vera de la calzada sin interrumpir el flujo vehicular.

La situación se tornó crítica cerca del mediodía cuando los docentes intentaron modificar su modalidad de reclamo. Los manifestantes buscaron realizar cortes intermitentes para visibilizar sus demandas ante quienes cruzaban el puente. En ese instante, las fuerzas de seguridad avanzaron para impedir el bloqueo total de las vías de comunicación.

En medio del forcejeo, se registraron momentos de extrema violencia entre los efectivos federales y los trabajadores de la educación. Según lo detallado por integrantes del gremio, las fuerzas de seguridad “tiraron gases lacrimógenos” para dispersar a los manifestantes.

El gremio Unter denunció el accionar policial y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza previstas para este miércoles (06-05). Los dirigentes señalaron que estas acciones represivas no detendrán el reclamo por una recomposición salarial urgente. Por su parte, el tránsito permaneció custodiado para evitar nuevos intentos de obstrucción en la ruta.

La jornada cerró con una asamblea en el lugar para evaluar los pasos a seguir tras el conflicto. Se espera que el segundo día de paro incluya movilizaciones locales en las principales ciudades de Río Negro. El conflicto docente escala en intensidad mientras las bases esperan una nueva convocatoria por parte del gobierno provincial.