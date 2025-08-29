UOCRA RESPONDIÓ A PROTESTAS “SIN FUNDAMENTOS” Y EXPUSO AMENAZAS

El delegado interventor de la UOCRA, Jonathan Romero, habló sobre los incidentes ocurridos con un grupo que se presentó como trabajadores desocupados de la construcción y respondió a sus reclamos. Señaló que existe mano de obra local en las obras tal cual lo vienen anunciando superando el 80% del plantel total y rechazó los hechos de violencia.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Romero aclaró que la mayoría de los trabajadores son de la región y destacó el compromiso del gremio en garantizar empleo local sin cortes como pide la conducción nacional. También denunció amenazas recibidas en su teléfono en medio del conflicto.

Dijo que “en algunos sectores tenemos más del 90% de mano de obra local. La mayor cantidad de gente es de Roca y de Allen. En esta industria las obras empiezan y terminan, eso es así, lamentablemente. Esto hizo que gente quede fuera de efectividad, pero no es cierto que no haya trabajo para locales”, explicó Romero.

El delegado normalizador señaló que el gremio defiende la aplicación del sistema 80/20 y que siempre trabajó para garantizar que los puestos se cubran con mano de obra de la zona. Agregó que “nosotros siempre conseguimos que la gente sea de acá. Los números están y se pueden ver. Hay un mensaje de algunos que quieren aprovecharse para beneficiarse”, indicó.

Por último, Romero advirtió sobre la violencia registrada en las protestas y el perjuicio que genera para el sector. Cerró diciendo que “son 100 personas que se quejan y piden elecciones mintiendo. Nosotros no queremos violencia, no queremos vandalismo ni nada de lo que esta gente estuvo haciendo porque perjudican a todos”, concluyó.

General Roca, 29 de agosto de 2025