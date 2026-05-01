VACA MUERTA ACELERA SU LLEGADA A LA COSTA RIONEGRINA

El ambicioso proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde la cuenca neuquina alcanzó un avance fundamental esta semana. Se confirmó la adjudicación para la construcción del gasoducto que unirá Neuquén con la costa de Río Negro. Esta infraestructura resulta vital para canalizar el potencial de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. La obra permitirá que el recurso extraído se transporte directamente hacia la zona portuaria para su procesamiento y despacho.

La responsabilidad de la construcción del ducto recayó sobre la unión transitoria de empresas conformada por Victor Contreras y SICIM. Por su parte, la firma Oilfield Production Services (OPS) fue seleccionada para levantar la planta compresora intermedia. Estas designaciones consolidan el esquema técnico del consorcio Southern Energy, liderado por Pan American Energy. En este grupo también participan compañías de gran envergadura como YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proceso de licitación se caracterizó por una alta competencia entre las principales constructoras del sector energético nacional e internacional. La oferta ganadora se impuso gracias a su eficiencia en los costos y a una notable flexibilidad en los términos contractuales. Un factor decisivo fue que la propuesta no requirió anticipos financieros previos para iniciar las tareas. Esto otorga una mayor estabilidad económica a un desarrollo que demanda una logística de alta complejidad.

La traza del nuevo gasoducto tendrá una longitud total de 471 kilómetros y utilizará cañerías de 36 pulgadas de diámetro. El punto de partida será la localidad de Tratayén y su destino final el Golfo San Matías. Allí se instalará la infraestructura necesaria para la licuefacción offshore del combustible. Este sistema es el corazón del plan que busca abastecer a los buques procesadores que operarán en el litoral rionegrino.

Para garantizar el flujo constante del gas, la planta compresora contará con una potencia instalada de 46.000 HP. Esta capacidad técnica asegura que la presión sea la adecuada para alimentar de forma ininterrumpida las unidades de licuefacción. El proyecto integral contempla una inversión que superará los 15.000 millones de dólares en los próximos veinte años. El objetivo final es convertir a la Argentina en un actor central de la seguridad energética mundial.

En la fase inicial, se prevé la llegada del buque licuador Hilli Episeyo a las costas de Río Negro hacia fines de 2027. Esta etapa representa una inversión cercana a los 7.000 millones de dólares y será complementada luego por una segunda unidad. Juntas, estas embarcaciones permitirán alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales de GNL. La magnitud del emprendimiento promete transformar la balanza comercial energética del país.

El respaldo comercial ya es una realidad concreta mediante contratos de exportación firmados con firmas de Europa. Southern Energy acordó la venta de gas a la empresa alemana SEFE por un valor total de 7.000 millones de dólares. Este convenio establece el envío de 2 millones de toneladas anuales durante un periodo de ocho años. De esta manera, el gas argentino comenzará a fluir de forma regular hacia los centros de consumo más exigentes del mundo.