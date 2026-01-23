VACA MUERTA IMPARABLE: NEUQUÉN ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO

La industria energética de Neuquén alcanzó una meta sin precedentes al finalizar el año 2025. Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, la provincia registró niveles de producción de hidrocarburos nunca antes vistos. Estos números consolidan a la región como el motor energético indiscutido de la Argentina. El crecimiento sostenido del sector refleja el impacto directo de las inversiones en la formación Vaca Muerta.

En el sector petrolero, la producción diaria superó por primera vez la barrera de los 600 mil barriles. Alcanzó un volumen de 601.274 barriles por jornada durante diciembre. Esta cifra representa una suba del 1,85% respecto al mes anterior. Si se compara con diciembre de 2024, el salto interanual fue del 28,62%. El acumulado anual de 2025 cerró con un incremento del 24,7% sobre el año previo.

Cinco áreas clave en Vaca Muerta impulsaron este salto en la extracción de crudo. Loma Campana lideró el crecimiento con un aporte adicional de 9.465 barriles diarios. Le siguieron Bajo del Choique–La Invernada y La Angostura Sur I con aumentos significativos. Bandurria Sur y La Amarga Chica también mostraron un desempeño positivo. El petróleo no convencional ya representa el 96,96% del total provincial. Esto confirma la dependencia casi total de los yacimientos shale.

Por el lado del gas natural, diciembre también trajo noticias positivas. La producción llegó a los 90,81 millones de metros cúbicos diarios. Este valor implica una mejora del 11,75% en relación con noviembre de 2025. El crecimiento interanual del gas se ubicó en un 10,41%. En el balance anual completo, la extracción de gas fue un 1,74% superior a la de 2024. Los yacimientos Aguada Pichana Oeste y El Mangrullo fueron los principales responsables de este repunte.

El gas no convencional domina el mercado con el 90,73% de la producción total. Dentro de este segmento, el gas shale aporta casi el 80% del volumen neuquino. El gas tight mantiene una participación menor del 10,77%. Estos indicadores demuestran que la eficiencia técnica en la Cuenca Neuquina sigue en ascenso.