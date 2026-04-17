VACA MUERTA: KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI DISTINGUIERON A YPF

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, arribaron este jueves a la provincia de Neuquén. El objetivo principal de la comitiva fue encabezar una visita de carácter reservado en el yacimiento Vaca Muerta. Los funcionarios aterrizaron por la mañana y se trasladaron de inmediato hacia la zona de Loma Campana para cumplir con una agenda institucional privada.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales otorgaron a la empresa YPF la distinción oficial Marca País Argentina. Esta certificación posiciona a la compañía como un referente fundamental de la identidad productiva nacional ante el mundo. La entrega del reconocimiento subraya la importancia de la petrolera en el esquema de desarrollo económico y su capacidad para atraer capitales extranjeros hacia el sector energético.

La senadora nacional Nadia Márquez acompañó a los funcionarios nacionales y destacó el impacto político del evento en territorio neuquino. En la recorrida también participaron el legislador Pablo Cervi y Diego Sucalesca, titular de la Agencia de Inversiones. La visita incluyó la supervisión directa de un equipo de perforación y un pad de pozos que se encuentran actualmente en fase de producción activa.

El Gobierno nacional definió este galardón como una herramienta clave para potenciar las exportaciones de bienes y servicios locales. Oficialmente, se informó que la distinción reconoce a la empresa como un actor estratégico por su trayectoria y su magnitud operativa. De esta manera, se busca fortalecer la percepción internacional del talento argentino y fomentar la llegada de nuevas inversiones genuinas al país.

Al respecto, la senadora Márquez resaltó que se está trabajando para que la seguridad jurídica y las inversiones dejen de ser solo promesas discursivas. La legisladora neuquina afirmó con contundencia: “Neuquén es el motor que va a sacar al país adelante”.

La representante de La Libertad Avanza también aprovechó la oportunidad para criticar duramente las administraciones anteriores del Estado nacional. Señaló que el equipo de Javier Milei busca terminar con un modelo de desidia que utilizó a la petrolera como una estructura política. “Vinimos a terminar con ese modelo que, bajo un falso relato de soberanía, solo generó desinversión”, sentenció la senadora durante la jornada.

“Neuquén es protagonista de esta nueva etapa: más energía, más inversión y más oportunidades para crecer”, celebró en sus redes sociales, Pablo Cervi, y agregó: “El desafío es claro: transformar nuestros recursos en desarrollo real, generar valor y consolidar un modelo que impulse la producción y el empleo en todo el país”.