VACA MUERTA: PAMPA ENERGÍA LOGRÓ EL AVAL DEL RIGI PARA SU MILLONARIO PROYECTO EN RINCÓN DE ARANDA

El Gobierno nacional aprobó el RIGI a un ambicioso desarrollo petrolero en la provincia de Neuquén. El Ministerio de Economía de la Nación respaldó formalmente la propuesta presentada por la compañía Pampa Energía para su principal yacimiento de crudo no convencional.

El anuncio oficial fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en lo que constituyó su primera conferencia de prensa. El funcionario asoció la convalidación del beneficio con el ciclo de crecimiento sostenido que viene registrando la actividad en la región. Asimismo, destacó las marcas máximas de extracción alcanzadas recientemente a nivel país gracias al aporte sostenido de los recursos no convencionales.

El portavoz ofreció datos estadísticos precisos para contextualizar el excelente momento que atraviesa la matriz energética en el territorio nacional. “El mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los 903.700 barriles diarios, lo que significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. La participación de Vaca Muerta fue del 69%, mientras que el gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios”, afirmó Ravier.

El funcionario ponderó la reversión definitiva de la balanza comercial del sector, que históricamente demandaba el egreso de dólares. “Estos resultados son fruto de una gestión consciente del potencial de los recursos naturales de Argentina y de la convicción presidencial de recuperar la energía. Actualmente, el país no solo es superavitario, sino que ese superávit es una fuente clave de divisas y crecimiento económico”, señaló Ravier.

Detalló además las características operativas y financieras del proyecto que se ejecutará en la formación geológica. El plan corporativo contempla un despliegue masivo de perforación de pozos de trayectoria horizontal que demandará un desembolso de 4.521 millones de dólares. “Recientemente se aprobó el séptimo proyecto RIGI en la provincia de Neuquén, destinado al desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda”, indicó Ravier.

Por su parte, los directivos de Pampa Energía manifestaron su satisfacción por la resolución administrativa obtenida en el ámbito nacional. La firma local considera fundamental el marco legal de previsibilidad fiscal para acelerar los tiempos de ejecución en sus áreas asignadas. “La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción”, explicaron fuentes de la compañía.

Impacto laboral y horizonte de producción

La inyección de capitales dinamizará de manera inmediata el mercado de contratación de servicios y personal técnico en el centro del país. Los informes oficiales estiman que la etapa constructiva del yacimiento requerirá la incorporación de 715 operarios directos y unos 500 puestos indirectos. En tanto, la posterior fase operativa del bloque generará 62 empleos directos estables junto a otros 456 puestos indirectos en las contratistas locales.

El cronograma fijado por las áreas técnicas prevé que el inicio formal de las nuevas operaciones ocurra durante el primer trimestre del próximo año. El bloque Rincón de Aranda consolidó una fuerte aceleración durante el último período, convirtiéndose en el corazón de la estrategia petrolera de la empresa. El yacimiento experimentó un salto notable al pasar de un piso marginal de extracción a un objetivo estabilizado cercano a los 20.000 barriles diarios de crudo.

La postulación del proyecto al régimen de beneficios fiscales y aduaneros ya venía siendo delineada por la conducción corporativa de la firma. El director ejecutivo de la empresa, Gustavo Mariani, había anticipado previamente a los inversores del mercado el interés por el esquema de incentivos. Tras la inclusión definitiva del segmento de producción primaria al modelo legal, la firma completó las presentaciones técnicas para financiar todo el bloque.