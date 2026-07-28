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VACANTE CLAVE EN NEUQUÉN: RENUNCIÓ LA JUEZA ELECTORAL A UN AÑO DE LAS ELECCIONES

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La jueza federal de Neuquén con competencia electoral, María Carolina Pandolfi, presentó formalmente la renuncia a su cargo. La novedad institucional quedó oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Su salida genera un escenario relevante al abrir una vacante estratégica a solo un año de los próximos comicios generales.

La magistrada había asumido la conducción del juzgado en el año 2004, tras recibir el respaldo del Senado de la Nación. Anteriormente a esa designación, Pandolfi ejercía sus funciones como secretaria dentro del juzgado federal civil ubicado en General Roca. Su trayectoria en la justicia federal abarca más de dos décadas.

La dimisión responde al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. La presentación fue aceptada formalmente por las autoridades nacionales mediante la firma del presidente Javier Milei y la ministra Alejandra Monteoliva. La desvinculación definitiva del puesto se hará efectiva a partir del próximo primero de septiembre.

Actualmente existe incertidumbre sobre quién asumirá temporalmente la conducción vacante del Juzgado Federal Número Uno de la provincia. Sin embargo, en el ámbito judicial trascendió que el magistrado Gustavo Villanueva aparece como el principal candidato para asumir dicha subrogancia. Las autoridades deberán definir la transición operativa de manera prioritaria durante los próximos días.

Esta dimisión no representa la única modificación reciente dentro de la estructura del fuero federal neuquino. El defensor público federal Pablo Matkovic también dejó su puesto actual tras haber sido promovido dentro de la jerarquía judicial. El funcionario asumirá formalmente como nuevo integrante del Tribunal Oral Federal de la provincia.

Los recambios generan una reorganización profunda en las dependencias judiciales locales previo al calendario electoral venidero. La designación de los nuevos titulares requerirá cumplir con los pasos institucionales previstos en la Constitución Nacional. La comunidad jurídica local sigue con atención los movimientos en los despachos oficiales.

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