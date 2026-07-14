VECINOS CORTARON LA BAJADA DE MAIDA EN RECLAMO DE LA RED DE GAS NATURAL

Las familias del sector oeste de la capital neuquina volvieron a bloquear el tránsito este lunes en la Bajada de Maida. La protesta se reactivó ante la falta de respuestas oficiales sobre la postergada obra de gas natural para la zona.

La medida de fuerza comenzó a implementarse durante las primeras horas de la madrugada, cerca de las 4:30 del lunes. El piquete se estableció a escasos metros de la rotonda de Pluspetrol, interrumpiendo un corredor clave para la conectividad urbana.

A pesar del bloqueo total de la calzada, los manifestantes dispusieron de vías de excepción para situaciones especiales de salud. Los vecinos permitieron el paso ordenado de ambulancias, vehículos de emergencias y personas que justifiquen una urgencia médica en el lugar.

La demanda de infraestructura básica se remonta al año 2020 sin que se hayan registrado avances físicos en el terreno. Los damnificados exigen el inicio urgente de los trabajos de excavación y tendido de cañerías para abastecer a los hogares.

Los voceros del reclamo estimaron que la problemática habitacional golpea de manera directa a más de 3.000 familias de Valentina Norte, Los Hornos y sectores aledaños. La escasez del servicio de red precariza las condiciones de vida y se torna crítica ante las bajas temperaturas del invierno.

Esta nueva jornada de movilización representó la continuidad de un plan de lucha que sumó protestas similares la semana pasada. La falta de canales de diálogo fluidos con los funcionarios impulsó a los vecinos a endurecer las medidas en la ruta.