VECINOS DE ALLEN IMPULSAN CAMPAÑA SOLIDARIA PARA RECOLECTAR ÚTILES ESCOLARES

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, vecinos de Allen lanzaron una campaña para recolectar útiles escolares, zapatillas y guardapolvos que serán destinados a distintas escuelas de la ciudad.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde Lorena Cabrera, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que se trata de un trabajo conjunto entre artesanas, el grupo Scout Rukaweni y vecinos. “Esto es un trabajo en conjunto de distintas instituciones o personas individuales, para poder dar una mano siempre al que más lo necesita”, expresó.

Cabrera detalló que la propuesta nació desde el grupo de artesanas, que ya venía realizando acciones solidarias. “Son ellas las que iniciaron esta cruzada de ver en cuánto podíamos aportar”, señaló. En ese marco, indicó que ya realizaron acciones similares el año pasado y que ahora el objetivo es acompañar a familias ante el comienzo de clases.

En cuanto a las donaciones, explicó que se reciben útiles en general, como cuadernos, lápices, colores, carpetas, hojas número 3, además de mochilas, zapatillas y guardapolvos. “Hemos conseguido un buen aporte de guardapolvos, eso es importante”, destacó. También aclaró que las escuelas destinatarias ya fueron evaluadas previamente según las necesidades detectadas en distintos barrios.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 2984-88-54-82, teléfono de contacto de Lorena Cabrera, para coordinar la entrega. “Solo no podés hacer nada, trabajamos entre todos y es más fácil”, afirmó, al remarcar el espíritu solidario que impulsa la campaña.

Allen, 12 de febrero de 2026.