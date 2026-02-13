La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

VECINOS DE ALLEN IMPULSAN CAMPAÑA SOLIDARIA PARA RECOLECTAR ÚTILES ESCOLARES

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, vecinos de Allen lanzaron una campaña para recolectar útiles escolares, zapatillas y guardapolvos que serán destinados a distintas escuelas de la ciudad.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde Lorena Cabrera, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que se trata de un trabajo conjunto entre artesanas, el grupo Scout Rukaweni y vecinos. “Esto es un trabajo en conjunto de distintas instituciones o personas individuales, para poder dar una mano siempre al que más lo necesita”, expresó.

Cabrera detalló que la propuesta nació desde el grupo de artesanas, que ya venía realizando acciones solidarias. “Son ellas las que iniciaron esta cruzada de ver en cuánto podíamos aportar”, señaló. En ese marco, indicó que ya realizaron acciones similares el año pasado y que ahora el objetivo es acompañar a familias ante el comienzo de clases.

En cuanto a las donaciones, explicó que se reciben útiles en general, como cuadernos, lápices, colores, carpetas, hojas número 3, además de mochilas, zapatillas y guardapolvos. “Hemos conseguido un buen aporte de guardapolvos, eso es importante”, destacó. También aclaró que las escuelas destinatarias ya fueron evaluadas previamente según las necesidades detectadas en distintos barrios.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 2984-88-54-82, teléfono de contacto de Lorena Cabrera, para coordinar la entrega. “Solo no podés hacer nada, trabajamos entre todos y es más fácil”, afirmó, al remarcar el espíritu solidario que impulsa la campaña.

Allen, 12 de febrero de 2026.

Lo último

VECINOS DE ALLEN IMPULSAN CAMPAÑA SOLIDARIA PARA RECOLECTAR ÚTILES ESCOLARES
VECINOS DE ALLEN IMPULSAN CAMPAÑA SOLIDARIA PARA RECOLECTAR ÚTILES ESCOLARES
FACUNDO LOPEZ IMPULSA UN PROYECTO PARA RESTRINGIR SALIDAS TRANSITORIAS EN DELITOS GRAVES
FACUNDO LOPEZ IMPULSA UN PROYECTO PARA RESTRINGIR SALIDAS TRANSITORIAS EN DELITOS GRAVES
SORÍA CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y HABLÓ DE “UN PLAN DE DESPIDO MASIVO”
SORÍA CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y HABLÓ DE “UN PLAN DE DESPIDO MASIVO”
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN EL IUPA Y PRESENTACIÓN DEL BANCO DE LAS ARTES
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN EL IUPA Y PRESENTACIÓN DEL BANCO DE LAS ARTES
ACUERDO KICILLOF–MÁXIMO KIRCHNER: QUÉ IMPACTO PUEDE TENER EN RÍO NEGRO
ACUERDO KICILLOF–MÁXIMO KIRCHNER: QUÉ IMPACTO PUEDE TENER EN RÍO NEGRO