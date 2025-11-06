VECINOS DE BALSA LAS PERLAS EXIGEN SOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA FALTA DE AGUA

La falta de agua en Balsa Las Perlas continúa y los vecinos aseguran que las medidas tomadas por el municipio no son suficientes. Denuncian que las bombas instaladas y la activación de cisternas no solucionan los problemas estructurales de la red, lo que impide que el suministro llegue a los barrios más altos. “No alcanza: a mi casa llega un hilito que en una hora no llenó ni 5 centímetros de una cisterna de 600 litros”, expresó Patricia Barnich, una de las referentes del reclamo.

La información fue recogida en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Allí, Barnich detalló que las pérdidas en las cisternas y el estado precario de las conexiones dificultan el servicio. “Las cañerías que salen del sistema están atadas con alambre y cámaras de bicicleta”, señaló. A pesar de las recorridas diarias del secretario municipal Julio Dijktra, los resultados son nulos: “Sigo sin agua”, afirmó.

El problema afecta a todo Balsa Las Perlas, especialmente a las zonas con mayor pendiente. “El agua se escurre por las calles”, relataron vecinos, y remarcaron que la presión agregada a través de bombas solo agrava el estado de la red: “Es como ponerle el corazón de una persona de 20 años a arterias de 80”. Las familias deben arreglárselas con bidones, baldes y palanganas, ya que el agua no logra llegar a las cisternas domiciliarias.

Además de la incomodidad diaria, el costo de abastecerse de forma particular es alto. “Un tanque cuesta entre 20.000 y 30.000 pesos y no alcanza para una semana”, explicaron. Algunos vecinos con vehículos se trasladan hasta Valentina Sur (Neuquén) para buscar agua, pero quienes no tienen medios quedan a merced de terceros. “No es sostenible”, advierten.

El reclamo fue presentado ante la delegación municipal, el municipio y la Defensoría del Pueblo, sin respuesta concreta. “La defensora no responde”, cuestionaron, señalando que los plazos establecidos no se cumplieron. Según los vecinos, la obra definitiva fue presupuestada en 2021. “Informados están; lo que falta es decisión política para activar la obra”, concluyó Barnich.

Balsa Las Perlas, 6 de noviembre de 2025