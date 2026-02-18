VECINOS DE CENTENARIO EN ALERTA POR EL TARIFAZO MUNICIPAL

La ciudad de Centenario atravesará días complicados debido al drástico aumento en las tasas de servicios retributivos. Roberto Galván, un vecino de la localidad, se convirtió en el portavoz del descontento tras publicar un video que se volvió viral en redes sociales. Ante lo que denominan como un tarifazo, Galván convocó a una “rebelión fiscal” y calificó los incrementos, que oscilan entre el 600% y 700% semestral, como un verdadero atropello para el bolsillo ciudadano.

El reclamo apunta directamente contra la gestión del intendente Esteban Cimolai. Los residentes denuncian que la denominada “armonización” de tasas con otras localidades neuquinas no guarda relación con la realidad económica actual. Galván comparó los costos locales con los de Capital Federal, exigiendo que se dé marcha atrás con la medida. Según los afectados, los valores aplicados carecen de razonabilidad y asfixian tanto a familias como a comerciantes.

La explicación técnica del salto inflacionario radica en la valuación fiscal de los inmuebles. El municipio utiliza la base imponible de Catastro Provincial al cierre del año anterior, que este año incluyó relevamientos con drones. Esto provocó que propiedades valuadas en 5 millones de pesos pasaran a cotizar 28 millones. Al aplicarse la alícuota sobre valores de mercado actualizados por la provincia, el impacto en el recibo municipal resultó demoledor para los contribuyentes.

Finalmente, el Concejo Deliberante busca alternativas legislativas para frenar el impacto de estas actualizaciones automáticas. Valdebenito señaló la necesidad de trabajar en una ley que modifique las variables de cálculo, evitando que se tome exclusivamente el valor de mercado. Mientras tanto, la comunidad de Centenario permanece expectante y mantiene el pedido de una revisión urgente de las alícuotas para normalizar la situación tributaria.