VECINOS DE LOS MICHES EN FERNÁNDEZ ORO EXIGEN RESPUESTAS Y DENUNCIAN DESTRATO MUNICIPAL

Vecinos del loteo Los Miches, en Fernández Oro, volvieron a reclamar una solución para regularizar el barrio y denunciaron destrato por parte de algunos funcionarios municipales durante una reunión realizada con representantes del Ejecutivo local.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 con Ida Loyal, una de las vecinas del sector, quien explicó que el barrio se encuentra en una zona catalogada como productiva, donde originalmente no estaba habilitada la construcción de viviendas. Sin embargo, aseguró que muchas familias compraron los terrenos convencidas de que el proyecto iba camino a ser regularizado.

“Los vecinos caímos engañados con la idea de un proyecto productivo que nos presentó quien nos vendió en su momento”, sostuvo. Según relató, actualmente existen cerca de 100 viviendas habitadas por familias trabajadoras, con presencia de niños, adultos mayores y personas con distintas necesidades de salud.

La situación se volvió aún más compleja porque, según explicó, existen personas con escritura y otras con boletos de compra-venta, pese a que el desarrollo no contaba con habilitación definitiva. “Nunca vimos ninguna inhabilitación ni presencia municipal que impidiera la venta”, afirmó.

En las últimas horas, los vecinos participaron de una reunión con autoridades municipales donde reclamaron ser reconocidos como los únicos interlocutores válidos en el conflicto. Loyal cuestionó que también participaran personas vinculadas al desarrollo inmobiliario. “No pueden ponernos a todos en la misma situación. Nosotros somos damnificados”, expresó.

Tras el encuentro, los vecinos lograron que el municipio aceptara avanzar con reuniones formales junto a voceros designados por el propio barrio y el abogado municipal. Además, se iniciará un relevamiento para determinar la cantidad de viviendas y la situación real del sector.

Uno de los reclamos más urgentes tiene que ver con los servicios básicos. Según relató la vecina, el barrio depende de un único transformador eléctrico y ya atravesó cortes prolongados de energía. “Estuvimos más de nueve días sin luz, con niños, ancianos y personas enfermas”, explicó.

Los habitantes de Los Miches utilizan biodigestores y sistemas de extracción de agua con bombas eléctricas, por lo que la falta de suministro impacta directamente en la vida cotidiana. También denunciaron problemas de baja tensión y precariedad en las instalaciones.

Ahora esperan que el canal de diálogo abierto con la municipalidad permita avanzar hacia la regularización del barrio y evitar que más familias resulten afectadas por una situación que, según sostienen, se originó en la falta de controles y en promesas incumplidas.

Fernández Oro, 6 de mayo de 2026.