VECINOS PROTESTARON CONTRA EL “TARIFAZO” DE GAIDO

Cerca de dos mil vecinos de Neuquén Capital se movilizaron este lunes por la tarde hacia el centro de la ciudad para manifestar su rechazo al nuevo esquema tarifario. La protesta, fue motivada por incrementos que los contribuyentes consideran desproporcionados. Según los contribuyentes, llegaron boletas que triplican o cuadruplican los valores abonados en el 2025.

La concentración se inició a las 19 horas en la intersección de Avenida Argentina y Roca, frente al palacio municipal. Durante el encuentro, que incluyó un ruidoso cacerolazo y bocinazos, los manifestantes exhibieron carteles contra el intendente y los concejales, a quienes responsabilizan por la aprobación de la Tarifaria 2026. La convocatoria fue impulsada a través de las redes sociales y contó con la presencia de referentes políticos de diversas fuerzas. En la protesta no se divisaron imágenes partidarias.

Los testimonios recogidos durante la jornada evidenciaron situaciones críticas en distintos sectores de la capital. Propietarios de lotes sociales denunciaron que el impuesto por baldío pasó de 50.000 a 300.000 pesos, una cifra que, aun con los beneficios por pago en término, representa un aumento neto del 200 por ciento. En el sector comercial el panorama es similar. Comerciantes locales señalaron que la licencia comercial trepó de 60.000 a más de 190.000 pesos por semestre, calificando la suba como un golpe imposible de afrontar.

El descontento unió a residentes de distintos barrios y el área Centro. Coincidieron en calificar la medida como puramente recaudatoria y carente de sensibilidad social frente a la pérdida del poder adquisitivo. Para los frentistas, no existe una justificación técnica que valide semejante presión fiscal. Aseguraron que el nuevo cuadro tarifario ha transformado un servicio básico en una carga económica inasumible para las familias neuquinas.

Versión oficial

Por su parte, el secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, intentó justificar la medida. Explicó que el objetivo es sincerar el costo real de los servicios públicos. El funcionario argumentó que hasta el año pasado los contribuyentes solo cubrían el 20 por ciento del costo operativo. Según su explicación, el 80 por ciento restante era absorbido por el municipio mediante un subsidio que no figuraba de manera discriminada en las facturas anteriores.