VENEZUELA EN EL NUEVO ESCENARIO GLOBAL: EL ANÁLISIS EN AM740 LA CARRETERA

El escenario político y económico de Venezuela atraviesa una etapa de fuerte redefinición, marcada por el rol de Estados Unidos, el peso del petróleo y un cambio en las reglas del orden internacional. Así lo analizó Fernando Straface, al advertir que el poder comienza a imponerse sobre el derecho internacional construido tras la posguerra.

Las definiciones surgieron de una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde el director del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones de la Universidad Austral explicó que “estamos volviendo a un enfoque realista de las relaciones internacionales, donde más allá de lo que está escrito en el papel, prevalecen las relaciones de poder fáctico”.

En relación a Venezuela, Straface sostuvo que el interés central de Estados Unidos pasa por el petróleo. “La primera prioridad fue restablecer el vínculo por las cuestiones basadas en el petróleo e impedir que esos barriles vayan a China”, afirmó, y detalló que el nuevo esquema contempla compras a precio de mercado y la asignación de recursos para bienes y servicios estadounidenses.

Sobre el proceso político, el especialista explicó que Washington plantea tres etapas: estabilización, reconciliación y transición. “La transición democrática no parece cercana; no es lo primero que va a ocurrir”, señaló, y agregó que en el corto plazo domina una tutela del régimen con foco económico, mientras la cuestión electoral queda relegada.

Finalmente, Straface advirtió que este modelo global aumenta los riesgos de conflicto. “En un mundo donde la voluntad de los más fuertes se impone por encima del derecho, las posibilidades de un escenario más violento son más altas”, indicó, y remarcó que el futuro inmediato de Venezuela estará condicionado por intereses energéticos, más que por una rápida reconstrucción democrática.