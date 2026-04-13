VIALES GANAN LA PULSEADA Y LEVATAN EL PARO TRAS ACORDAR CON EL GOBIERNO LOS LÍMITES DE AÉREO NEUQUÉN

El Gobierno de Neuquén logró desactivar un inminente conflicto gremial tras acordar los límites operativos de la nueva empresa estatal Aéreo Neuquén S.A. La reactivación de la antigua firma Vial Neuquén generó una fuerte resistencia en el sector de los trabajadores viales durante las últimas semanas.

El temor principal radicaba en la posible creación de una estructura paralela que absorbiera funciones propias de la Dirección Provincial de Vialidad. Finalmente, una reunión en la Casa de Gobierno permitió alcanzar un consenso que garantiza la exclusividad de las tareas aeronáuticas para la nueva sociedad.

La disputa escaló cuando el gremio UNAVP denunció que el objeto social de la nueva empresa era demasiado amplio y ambiguo. Los agentes viales advirtieron que la inclusión de obras civiles en el estatuto permitía una superposición de competencias en las rutas provinciales. Ante la amenaza de un paro total de actividades, el Ejecutivo provincial aceleró las instancias de diálogo para evitar el bloqueo de la gestión de infraestructura. El encuentro fue liderado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien presentó el estatuto aprobado el pasado 6 de abril para dar claridad institucional.

El punto central del acta acuerdo fue la ratificación del Artículo 4 del Título II del nuevo estatuto empresarial. Las autoridades provinciales aclararon que Aéreo Neuquén S.A. se dedicará exclusivamente a la actividad aeronáutica, logística y servicios de transporte aéreo. De esta manera, se descarta que la firma asuma responsabilidades en la red vial, las cuales seguirán bajo la órbita exclusiva de la dirección tradicional. Este compromiso quedará plasmado de forma definitiva en el decreto reglamentario para brindar seguridad jurídica a los trabajadores del sector.

La aclaración oficial buscó llevar tranquilidad sobre la estabilidad laboral y la jerarquía de la Dirección Provincial de Vialidad. “La creación de esta nueva sociedad no implica, ni implicará en el futuro, una superposición de funciones”, ratificaron desde el Ejecutivo durante la firma del documento. Tras recibir la documentación respaldatoria, la cúpula sindical encabezada por Carlos Roselli aceptó suspender las medidas de fuerza. No obstante, el gremio mantendrá una actitud vigilante para asegurar que los alcances operativos se cumplan estrictamente según lo pactado.

El diseño original de Aéreo Neuquén S.A. pretendía optimizar la conectividad en una provincia impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, la falta de especificidad en los decretos iniciales encendió alarmas sobre la tercerización de obras públicas viales. La transferencia de funciones de la extinta Vial Neuquén a la nueva entidad se realizará ahora bajo un esquema de misiones y funciones mucho más acotado.

A pesar del enfriamiento del conflicto, algunos sectores sindicales mantienen cierta desconfianza sobre la implementación práctica del nuevo esquema logístico. El Ministerio de Gobierno subrayó que el objetivo primordial es potenciar los aeropuertos y la logística aérea sin desmantelar las estructuras estatales existentes.