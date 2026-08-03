VIALES NEUQUINOS RECHAZARON LA OFERTA SALARIAL DEL GOBIERNO Y COMENZARON MEDIDAS DE FUERZA

La Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales definió en Zapala no aceptar la propuesta salarial del Ejecutivo neuquino. La decisión contó con el respaldo masivo de la sede central y los distritos. Desde la conducción gremial sostienen que el ofrecimiento resulta insuficiente y omite reclamos clave.

El titular del sindicato, Carlos Roselli, cuestionó el contenido del acta presentada por las autoridades estatales. “La decisión se tomó por amplia mayoría, acá en central y en todos los distritos”, fundamentó el dirigente. Además, remarcó la falta de respuestas a los puntos centrales exigidos por los trabajadores.

El gremio sostiene que la oferta gubernamental no representa una recomposición salarial genuina para el sector. “No es un aumento al básico, es simplemente una devolución del 6 % que nos habían sacado en enero del 2024”, remarcó el sindicalista.

Ante la falta de acuerdos, el personal suspendió de forma inmediata las tareas desplegadas en territorio. Las medidas dispuestas implican el repliegue operativo hacia labores exclusivas de gabinete. La protesta afecta áreas estratégicas como Pino Hachado, Rahue, Caviahue, Hualcupén y la Ruta 46.

Desde el sindicato vial advirtieron sobre la profundización del plan de lucha en las próximas horas. Si no reciben un nuevo llamado oficial, iniciarán una medida de colaboración por tiempo indeterminado. La continuidad del servicio dependerá de la apertura de una nueva instancia formal de diálogo.

Los referentes viales supeditan el cese del conflicto a la presentación de respuestas concretas. “La medida se mantendrá hasta tanto se nos convoque a una nueva mesa”, concluyó Roselli. El gremio espera una convocatoria urgente para reanudar la negociación salarial con el Gobierno.