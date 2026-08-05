VIALIDAD NACIONAL CERRÓ LAS RUTAS 22 Y 40 POR UN INTENSO TEMPORAL DE NIEVE

Un intenso temporal de nieve y bajas temperaturas obligó al cierre preventivo de importantes arterias viales en la provincia de Neuquén.

Las autoridades decretaron el corte total de la circulación en la Ruta Nacional 22, en el trayecto que une Cutral Co con Zapala. La presencia de hielo sobre la calzada genera extremas condiciones de peligro para los automovilistas.

La misma restricción afecta a la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo comprendido entre Zapala y Las Lajas. La acumulación nival provocó una pérdida crítica de adherencia en todo ese sector.

Equipos pesados y personal especializado de Vialidad Nacional desplegaron tareas urgentes en las zonas afectadas para remover la nieve. Las cuadrillas aplican riego con solución salina y distribución de sal granular buscando liberar las calzadas.

“La medida se mantendrá hasta que logremos garantizar condiciones seguras de transitabilidad”, señalaron desde el organismo nacional. La habilitación de los caminos dependerá de la evolución del clima y del avance de los trabajos de despeje.

Ante esta situación crítica, las autoridades recordaron que rige la obligación de portar cadenas físicas en todos los vehículos. Se solicita a la población abstenerse de emprender viajes nocturnos o durante las primeras horas de la madrugada.

Por último, se encomienda consultar los partes oficiales antes de salir a la ruta y circular con suma precaución en los tramos habilitados. Las cuadrillas continuarán operando de manera continua mientras persista la alerta meteorológica en la región.