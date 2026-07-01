VIALIDAD NACIONAL SUSPENDIÓ EL TRÁNSITO ENTRE PIEDRA DEL ÁGUILA Y COLLÓN CURÁ

Las intensas nevadas y las bajas temperaturas provocaron severas complicaciones en los principales corredores viales de Neuquén. Vialidad Nacional determinó la interrupción completa del tránsito en la Ruta Nacional 237 durante la noche de este martes. La medida rige específicamente para el tramo que une a las localidades de Piedra del Águila y Collón Curá.

El motivo principal de la drástica restricción es la acumulación de hielo sobre la cinta asfáltica, lo que anula la adherencia de los neumáticos. La veda comenzó a implementarse a partir de las 21:15 horas de este 30 de junio. Según las autoridades, la medida preventiva se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que mejoren las condiciones generales del clima.

El personal técnico del organismo nacional desplegó un operativo de emergencia con maquinaria pesada a lo largo del trayecto afectado. Los equipos viales operan con camiones distribuidores de sal y motoniveladoras con el objetivo de despejar las capas congeladas. Con estas tareas buscan reestablecer la seguridad del asfalto antes de habilitar nuevamente el paso vehicular.

En paralelo, la Ruta Nacional 40 también registra serios inconvenientes con interrupciones intermitentes de la circulación en diversos sectores. Gendarmería Nacional desplegó efectivos de la Policía de Seguridad Vial de El Bolsón y de la Sección Puente Villegas en la zona. Las fuerzas de seguridad intervienen en el kilómetro 1956, a la altura del Puente El Foyel.

En ese punto cordillerano de Neuquén, múltiples camiones y colectivos de gran porte quedaron cruzados obstruyendo totalmente el paso. Las cuadrillas trabajan bajo ráfagas intensas para intentar remover las estructuras de los transportes pesados y normalizar el corredor. El congelamiento imprevisto de la calzada sorprendió a varios conductores particulares durante las últimas horas de la tarde.

Desde el organismo nacional solicitaron a la población respetar las indicaciones de los operarios apostados en los diferentes puestos de control. Asimismo, recomendaron postergar los viajes no urgentes hacia el sector sur de la provincia y evitar transitar de noche. La zona afectada representa un nexo logístico fundamental para el turismo y el abastecimiento de mercancías.

Ante la inestabilidad climática persistente, las autoridades reiteraron la importancia de verificar el estado de las calzadas en las plataformas digitales del gobierno. Se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria en todos los caminos de montaña de la región durante la temporada invernal.