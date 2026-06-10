VIALIDAD PROVINCIAL BAJO PRESIÓN: PLAZO HASTA EL 16 DE JUNIO PARA DESTRABAR EL CONFLICTO EN EL DISTRITO I

La Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) formalizó un duro ultimátum al Gobierno de Neuquén tras la última reunión sectorial. Según consta en el acta plenaria de delegados firmada en la ciudad de Zapala, el sindicato endurecerá drásticamente sus medidas de fuerza si no se destraba el conflicto en el Distrito I de Añelo, una zona crítica que se encuentra bajo un esquema de “quite de colaboración” por tiempo indeterminado.

El documento, avalado por la firma del Secretario General de UNAVP, Carlos Roselli, junto al cuerpo de delegados, establece de manera unánime como plazo límite el próximo martes 16 de junio. De no alcanzarse un acuerdo y firmarse las actas correspondientes con el Ejecutivo, todos los sectores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPVN) se plegarán de manera masiva a la huelga.

El corazón del conflicto radica en una crisis estructural profunda en el Distrito I, fuertemente vinculado al desarrollo de Vaca Muerta. Desde el gremio denunciaron un complejo escenario laboral donde el Estado provincial no logra competir con la actividad privada.

“Nos cuesta muchísimo captar y retener trabajadores. Tomás un ayudante de maquinista, al año es maquinista y se va a trabajar a una empresa privada. Y a la gente que retenemos la maltratamos”, advirtió Carlos Roselli. El dirigente gremial precisó que la demanda de puestos especializados como motoniveladoristas, maquinistas, técnicos topógrafos o mecánicos es altísima en la región, y los salarios ofrecidos por la industria petrolera exceden ampliamente la escala salarial de Vialidad Provincial.

A la constante pérdida de personal idóneo se suma el reclamo por la falta de recursos y un progresivo desabastecimiento de herramientas de trabajo. “Este distrito desde hace muchos años viene sufriendo un vaciamiento paulatino en cuanto a equipamiento y personal. Hoy el personal que hay no da abasto con toda la zona de injerencia que tiene”, remarcó Roselli.

La paradoja que enfrenta la repartición es que, mientras los recursos humanos y materiales disminuyen, la jurisdicción de Añelo experimenta un crecimiento demográfico y económico constante que eleva las demandas de mantenimiento de rutas y asistencia vial.

Con el plenario de delegados firme en su postura de no ceder, el conflicto permanece completamente abierto ante el incumplimiento de compromisos previamente asumidos por las autoridades de la DPVN.

El respaldo explícito de la Federación Argentina de Trabajadores Viales (F.A.T. Vial) al acta firmada en Zapala añade presión política sobre el gobierno de Rolando Figueroa. Quedan pocos días para una negociación que evite la paralización total de los distritos viales, una medida que podría golpear de lleno la conectividad de los caminos estratégicos de la provincia y las operaciones de la cuenca hidrocarburífera.