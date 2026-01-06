VILLA PEHUENIA Y MOQUEHUE DESPIDIÓ EL 2025 CON 95% DE OCUPACIÓN TURÍSTICA

Villa Pehuenia–Moquehue se consolidó como el destino más elegido de Neuquén para recibir el 2026, al registrar una ocupación del 95% durante las fiestas de fin de año. El alto nivel de afluencia superó las expectativas iniciales y marcó un inicio de temporada con números destacados.

La información fue brindada en una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde la secretaria de Turismo local, Eugenia Napolitano, confirmó el impacto positivo del movimiento turístico. “Nos sorprendimos con el número del 95%, no esperábamos que superara el 80%”, señaló al referirse a los relevamientos realizados junto a los prestadores.

Napolitano explicó que el crecimiento se sintió en toda la localidad y destacó que “el pueblo se vivió con mucha presencia de turismo”, lo que permitió confirmar los datos luego de las fiestas. Además, remarcó que enero ya muestra muy buenas reservas, lo que genera expectativas de continuidad durante la temporada alta.

Respecto al origen de los visitantes, la funcionaria indicó que el público fue diverso. “Tenemos un público muy importante del Alto Valle, pero también recibimos turistas de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y muchos visitantes de Chile”, afirmó, a partir de los registros tomados en las oficinas de información turística.

Al analizar las razones de la elección, Napolitano destacó la identidad del lugar. “Villa Pehuenia–Moquehue mantiene la esencia de aldea de montaña, con naturaleza, lagos, bosques de araucarias y tranquilidad”, expresó, y agregó que la combinación de turismo activo, gastronomía y propuestas culturales explica el fuerte posicionamiento del destino.

Villa Pehuenia–Moquehue, 6 de enero de 2026.