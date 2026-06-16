VIOLENCIA EN CENTENARIO: BRUTAL GOLPIZA EN CORRIDA A LA SALIDA DE UN BOLICHE EN BARRIO SARMIENTO

Un violento episodio sacudió a la localidad de Centenario durante la madrugada del pasado domingo. Un joven sufrió una brutal golpiza a la salida de un local bailable ubicado en el Barrio Sarmiento. El salvaje ataque quedó registrado en una filmación que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales.

En las imágenes capturadas se observa con nitidez cómo un grupo de al menos cinco personas rodea y ataca a la víctima. Los agresores propinaron múltiples trompadas y patadas en plena vía pública. Uno de los atacantes arrastró al damnificado varios metros por la calle Paraguay mientras continuaba golpeándolo.

La agresión física cesó únicamente gracias a la intervención oportuna de una mujer y otro hombre que pasaban por el lugar. A pesar de la gravedad de las heridas recibidas, el joven agredido logró reincorporarse por sus propios medios. Sus allegados confirmaron posteriormente que el muchacho padeció diversas lesiones corporales producto de la golpiza.

Los familiares de la víctima presentaron las pruebas fílmicas ante las autoridades correspondientes para exigir una investigación penal exhaustiva. Según manifestaron públicamente los allegados del joven, “algunos de los agresores no sería la primera vez que protagonizan algo así al salir de un boliche”. Este antecedente genera una profunda preocupación en la comunidad local.

Por otra parte, los vecinos expresaron su indignación ante la total ausencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del conflicto. El violento hecho ocurrió en la zona de la primera rotonda de la ciudad, un punto habitualmente crítico. Sorprendió que ningún patrullero se encontrara realizando las tareas de prevención habituales de los fines de semana.