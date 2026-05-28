VIOLENCIA EN LAS AULAS: JUZGARÁN A UNA MADRE POR GOLPEAR A DOCENTES

La justicia de la provincia confirmó que elevará a juicio oral la causa contra una mujer denunciada por atacar a las autoridades del Instituto de Formación Docente Número 12. Los incidentes investigados ocurrieron durante el mes de abril del año pasado en las instalaciones de la capital neuquina. La imputada acudió al establecimiento educativo motivada por la situación académica de su hija.

Durante la audiencia de control de acusación, la jueza de garantías Carina Beatriz Álvarez desestimó de forma categórica las solicitudes presentadas por la defensa. La magistrada consideró oportuno avanzar hacia la etapa de debate oral conforme a las normativas del código procesal. Asimismo, resolvió admitir la totalidad de los elementos probatorios aportados por la fiscalía.

El primer hecho violento ocurrió cuando la sospechosa insultó y amenazó a una profesora de inglés frente a los directivos. Al día siguiente, la mujer regresó al edificio acompañada y agredió físicamente a las secretarias del lugar. A causa de los golpes propinados, las dos encargadas del sector administrativo resultaron con diversas heridas corporales.

La defensa oficial intentó justificar el accionar alegando que la situación se trató de una pelea mutua entre las partes. También cuestionó que no se tomaron en cuenta las denuncias previas que radicó su representada en sede judicial. Sin embargo, el tribunal interviniente consideró improcedente el descargo y ratificó la apertura del procedimiento público.

La imputada afrontará cargos por amenazas simples y múltiples lesiones de carácter leve en concurso real. El trámite penal estará a cargo de un tribunal unipersonal debido a la escala de la pena correspondiente. Los registros oficiales señalan que la acusada cuenta con condenas anteriores y un extenso historial de conductas violentas.