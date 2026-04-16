VIOLENCIA ESCOLAR: AMENAZAS EN UNA ESCUELA DE PIEDRA DEL ÁGUILA

La comunidad educativa del CPEM 32 de Piedra del Águila atraviesa horas de profunda preocupación tras el hallazgo de un mensaje intimidatorio. Un auxiliar de servicio detectó una inscripción dentro del establecimiento que advertía sobre un posible ataque armado. El texto rezaba textualmente “MIÉRCOLE TIROTEO”, lo que activó de inmediato las alertas entre el personal y los estudiantes.

Este preocupante suceso ocurre en un contexto de extrema sensibilidad para la provincia de Neuquén. Recientemente, la EPET N° 1 de Cutral Co vivió una situación similar que mantuvo en vilo a las autoridades locales. La repetición de estas conductas en diferentes escuelas genera un clima de psicosis que afecta el normal desarrollo de las clases y la tranquilidad familiar.

Según relataron los padres, las autoridades escolares habrían tomado la decisión de borrar la pintada poco después de su hallazgo. Esta acción se realizó presuntamente antes de dar aviso formal a las instituciones policiales correspondientes. La determinación institucional provocó el enojo de las familias, quienes consideraron que se intentó restar importancia a un hecho de extrema gravedad.

Muchos allegados al colegio cuestionaron que el episodio fuera calificado inicialmente como una simple broma de mal gusto. Ante lo que consideraron una respuesta insuficiente por parte de la dirección, un grupo de padres decidió actuar de forma independiente. Se trasladaron hacia la Comisaría 8° para radicar la exposición policial y dejar constancia legal de la amenaza recibida en el edificio.

Como prueba fundamental del hecho, los denunciantes presentaron fotografías tomadas por los propios alumnos antes de que el mensaje fuera eliminado. Estas imágenes capturaron la evidencia física de la inscripción en las paredes del establecimiento educativo. Gracias a este aporte, la policía pudo iniciar las actuaciones necesarias a pesar de la desaparición del escrito original en el lugar del hecho.

Prevención

A raíz de la denuncia, la fuerza de seguridad dispuso la implementación de un protocolo preventivo de vigilancia. La medida incluye la presencia de efectivos en los horarios críticos de ingreso, salida y durante los momentos de recreo. El objetivo es brindar garantías de seguridad a los menores y llevar calma a los docentes que deben continuar con sus tareas habituales.

Desde la institución solicitaron a las familias extremar los controles sobre el comportamiento de los adolescentes en sus hogares. Se hizo especial hincapié en la necesidad de supervisar que los jóvenes no tengan ningún tipo de acceso a armas o elementos peligrosos. Este nuevo incidente se suma a una preocupante cadena de amenazas que mantiene bajo vigilancia constante a las escuelas neuquinas.