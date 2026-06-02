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VIOLENCIA ESCOLAR: UN ALUMNO DE SÉPTIMO GRADO AGREDIÓ A UN MAESTRO Y SUSPENDIERON LAS CLASES EN ANDACOLLO

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Una profunda conmoción sacude a la comunidad educativa de Andacollo tras un violento episodio ocurrido dentro de un establecimiento escolar. El grave hecho de agresión física provocó una inmediata reacción de las autoridades y de los trabajadores del sector.

El incidente se registró el pasado lunes en la histórica Escuela Primaria N° 28, ubicada sobre la avenida Gobernador Felipe Sapag. En ese lugar, un alumno que cursa el séptimo grado atacó físicamente a uno de sus maestros.

La gravedad de la situación generó una enorme preocupación entre el personal docente y las familias de los estudiantes. Debido al fuerte impacto del suceso, los directivos resolvieron interrumpir las actividades pedagógicas durante toda la jornada de este martes.

La suspensión del dictado de clases en ambos turnos tuvo como objetivo primordial analizar lo sucedido en un entorno de resguardo. El equipo de conducción institucional consideró urgente priorizar la contención y la seguridad de todos los integrantes del colegio.

El malestar del cuerpo docente se incrementó al revelarse que el menor implicado ya registra un antecedente violento similar del año anterior. Aquel suceso previo encendió las alarmas por la aparente falta de medidas de acompañamiento eficaces ante conductas disfuncionales en el aula.

Para abordar la problemática, se convocó a un comité interdisciplinario que cuenta con la participación de supervisores y representantes gremiales de ATEN. También forman parte de los debates los auxiliares de servicio y los profesionales de apoyo a las trayectorias escolares.

Los directivos emitieron un comunicado oficial donde agradecieron el «acompañamiento y la comprensión» de los padres en este complejo momento que atraviesa la institución. Además, ratificaron el compromiso de sostener un espacio educativo basado firmemente en un «diálogo seguro».

Este conflicto vuelve a poner en el centro del debate las complejas condiciones en las que se desenvuelve la educación pública provincial. Muchas veces, las aulas se transforman en escenarios que reflejan problemáticas sociales externas, obligando a los docentes a enfrentar situaciones extremas.

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