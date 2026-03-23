VIOLENCIA SIN FIN: DOS JÓVENES DEMORADOS POR UN ATAQUE CON ARMA BLANCA

La violencia no cesa en los barrios neuquinos. Un nuevo hecho sacudió al oeste de la ciudad de Neuquén este domingo por la mañana. El incidente terminó con dos personas demoradas tras un violento ataque con un arma blanca. La intervención policial comenzó minutos antes de las 8:00, luego de recibir una alerta por una agresión en la vía pública.

El sistema de Monitoreo Urbano fue clave para el operativo. Gracias a las cámaras de seguridad, los operadores localizaron a los sospechosos en la intersección de las calles Rodhe y Pérez Novella. Ambos presentaban características físicas coincidentes con los autores del ataque reportado poco tiempo antes por las patrullas.

El violento episodio ocurrió originalmente cerca de las 7:20 en la zona de Juan B. Justo e Yrigoyen. Allí, un joven de 26 años fue increpado y herido de gravedad antes de que los agresores huyeran. Finalmente, la policía logró interceptarlos en las inmediaciones de las calles Cayastá y Estanislao del Campo.

Los dos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 1° tras la intervención de las autoridades judiciales pertinentes. Este caso se suma a una preocupante racha de conflictos callejeros en la capital provincial. La policía continúa trabajando para determinar los motivos exactos que desencadenaron la brutal agresión.

El estado de la víctima

Respecto al origen del conflicto, el Comisario Inspector Marcos Mazzone brindó precisiones sobre el testimonio de una testigo presencial. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una amiga de la víctima. Según relató la mujer, “un joven lo increpó con un elemento cortopunzante”, causándole heridas sangrantes en la zona abdominal.

Ante la gravedad de la situación, el personal del SIEN asistió al herido de forma inmediata en el lugar. Posteriormente, se decidió su traslado urgente al hospital Castro Rendón para una mejor atención. Según los últimos reportes médicos, el joven permanece bajo observación, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.