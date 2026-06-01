VIOLENTA ENTRADERA A LA JEFA COMUNAL DE PLOTTIER

La intendente de Plottier, Malena Resa, vivió una noche de terror este domingo 31 de mayo. Cuatro delincuentes armados la emboscaron en su domicilio particular. El hecho ocurrió en horas de la noche cuando la funcionaria regresaba a su hogar.

Los atacantes se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux. El grupo criminal esperó pacientemente la llegada de la jefa comunal. Los ladrones aprovecharon el instante preciso en que ella ingresaba a la propiedad junto a su hijo menor de edad.

Una vez en el interior, la banda tomó el control absoluto de la situación de manera violenta. Los malvivientes obligaron a Resa a bajar de su vehículo bajo amenazas constantes. Posteriormente, encerraron a la mandataria y al niño dentro del baño.

Mientras tanto, el esposo de la intendente también fue abordado por los asaltantes en otro sector de la vivienda. Según informaron fuentes policiales, el hombre sufrió algunos golpes durante el asalto. Los delincuentes registraron minuciosamente cada habitación en busca de elementos de valor y dinero.

El botín con el que escaparon los ladrones incluye importantes pertenencias tecnológicas y ahorros. Se llevaron dos computadoras portátiles, una consola de videojuegos, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación personal. Tras lograr su cometido, los sujetos se dieron a la fuga en el mismo rodado.

A pesar del shock inicial, la mandataria local llevó tranquilidad a la comunidad horas después del incidente. En declaraciones con la prensa de la región, la funcionaria dio detalles sobre la situación actual de sus familiares. “Mi familia y yo nos encontramos en buen estado de salud”, confirmó Resa ante los medios.

La Policía provincial y las autoridades judiciales iniciaron un operativo cerrojo para dar con los responsables. Los peritos buscan rastros en la escena y analizan las cámaras de seguridad de la zona. Se intenta determinar si los delincuentes realizaron tareas de inteligencia previas sobre los movimientos habituales de la familia.