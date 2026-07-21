VISTA SOLICITA ADHESIÓN AL RIGI CON UNA INVERSIÓN DE US$ 5.800 MILLONES EN VACA MUERTA

La compañía petrolera Vista Energy formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La firma presentó un ambicioso plan enfocado en el área Bandurria Norte dentro de Vaca Muerta. La propuesta contempla un desembolso económico cercano a los 5.800 millones de dólares.

El megaproyecto prevé realizar la perforación y posterior terminación de 332 pozos no convencionales. Con estas operaciones, la empresa apunta a obtener casi 50.000 barriles diarios. Actualmente, la superficie de 11.000 hectáreas bajo su titularidad no registra actividad productiva.

La iniciativa contempla la construcción de obras operativas esenciales para el tratamiento de hidrocarburos. Entre las instalaciones proyectadas destaca una batería de procesamiento con capacidad para 40.000 barriles. Asimismo, se levantarás redes de oleoductos, una planta compresora e infraestructura complementaria.

El plan de trabajo refuerza la estrategia corporativa impulsada por la conducción de Miguel Galuccio. La firma busca expandir sus fronteras más allá del bloque central donde opera habitualmente. De esta manera, fortalece su consolidación general en los yacimientos no convencionales neuquinos.

La solicitud del beneficio impositivo coincide con un período de expansión histórica para la compañía. La firma superó recientemente una extracción total de 160.000 barriles diarios. Sus desembolsos acumulados dentro del territorio nacional rondan los 7.000 millones de dólares.

El desempeño comercial reciente de la petrolera registra un fuerte crecimiento enfocado en el comercio exterior. Según indicaron desde la compañía, Vista “exporta más del 70% del crudo que produce” en la actualidad. Durante el segundo trimestre del año concretó además la compra de activos a Equinor.

Los balances financieros de la firma reflejan incrementos considerables en sus niveles operativos de extracción. La producción de crudo rozó los 135.000 barriles por día en el período más reciente. Asimismo, los despachos al exterior treparon un 54% interanual con volúmenes verdaderamente significativos.

El aval final del comité del RIGI ubicará al bloque entre los desarrollos más relevantes. La iniciativa potenciará el rol de la cuenca no convencional en la matriz productiva. El sector energético reafirma así su posición clave como motor de la economía argentina.