VISTO BUENO DE NACIÓN PARA QUE NEUQUÉN SE ENDEUDE

El Gobierno de Neuquén consolidó una millonaria operatoria crediticia en la Ciudad de Buenos Aires para ejecutar obras clave en el territorio provincial. El mandatario Rolando Figueroa rubricó los acuerdos definitivos correspondientes a dos préstamos internacionales por un monto global de 300 millones de dólares. Las líneas de crédito serán provistas en partes iguales por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El acto oficial contó con el respaldo de la administración nacional para avalar las garantías financieras exigidas por las entidades bancarias. La comitiva local estuvo acompañada por las máximas autoridades de las carteras de Economía e Interior del país durante la firma de los contratos. El desembolso de los fondos permitirá activar proyectos postergados de conectividad vial, saneamiento, turismo y ordenamiento territorial.

La máxima autoridad neuquina ponderó el alcance del entendimiento institucional y su impacto en la matriz de desarrollo regional para los próximos años. “Hemos podido avanzar, trabajando en equipo, para que Neuquén siga creciendo. Creemos que es una pata fundamental para que la Argentina siga creciendo”, aseguró Figueroa tras concluir los trámites administrativos.

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó el acompañamiento del Estado federal en este proceso de expansión estructural. El funcionario nacional destacó el rol estratégico que ocupa la jurisdicción patagónica en el escenario macroeconómico actual. “Para nosotros es una provincia que realmente va a acelerar todo el proceso de crecimiento de nuestro país”, señaló el jefe de la cartera económica.

La propuesta técnica estructurada con el Banco Mundial destinará recursos específicos a la pavimentación de tramos sobre las rutas provinciales 65, 63 y 54. Estas tareas viales beneficiarán los accesos a Villa Traful, Villa Lago Meliquina y Manzano Amargo, respectivamente. El programa también contempla inversiones en el área turística y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

En tanto, el bloque financiado por el BID se enfocará en mejorar las redes de servicios esenciales e integración urbana en numerosas localidades. El plan abarca la generación de miles de lotes con servicios, la ampliación de plantas cloacales y el reordenamiento vial en cascos céntricos. La planificación gubernamental proyecta beneficiar a más de 120 mil hogares neuquinos de forma directa e indirecta.

Las localidades del interior neuquino recibirán partidas para infraestructura comunitaria, paseos costeros, veredas, bicisendas y la construcción de centros de atención médica primaria. El proyecto general también incluye la edificación de una nueva terminal de ómnibus en la región cordillerana. De esta forma, el Ejecutivo provincial distribuirá los recursos financieros de manera equitativa entre las distintas zonas geográficas.