VOLAR PUEDE SALIR CARO: LA OFENSIVA OFICIAL CONTRA LOS DRONES RECREATIVOS EN RÍO NEGRO

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro confirmó una restricción estricta sobre el uso drones. Según el organismo, el vuelo de estos dispositivos con fines recreativos o deportivos queda totalmente prohibido dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Esta medida busca blindar los ecosistemas locales frente a las perturbaciones sonoras y visuales que generan estos dispositivos tecnológicos.

La normativa provincial establece excepciones muy puntuales para el uso de esta tecnología en zonas de resguardo. Únicamente se otorgarán permisos para actividades de carácter científico, técnico o proyectos fílmicos profesionales. Para obtener dicha autorización, los interesados deben someterse a una evaluación rigurosa y cumplir con el protocolo ambiental vigente de la jurisdicción rionegrina.

Esta decisión política se alinea con una estrategia de desarrollo sustentable que impulsa el Poder Ejecutivo provincial. El objetivo central es que el crecimiento económico y la producción convivan armoniosamente con reglas firmes de preservación del patrimonio natural. Desde el Gobierno de Río Negro subrayaron que “respetar la normativa es cuidar el ambiente”, reforzando la idea de una gestión que prioriza el orden y la previsibilidad.

Impacto en la biodiversidad y sanciones vigentes

El uso irresponsable de drones en entornos vírgenes puede desencadenar consecuencias biológicas graves para la fauna autóctona. Las autoridades advirtieron que estos aparatos provocan estrés hídrico y térmico, el abandono repentino de nidos y la alteración de los ciclos de reproducción de especies protegidas. Además, el riesgo de accidentes mecánicos podría derivar en focos de incendios forestales en zonas de difícil acceso para los brigadistas.

Para garantizar el cumplimiento de la veda, la provincia ha diseñado un esquema de penalidades severas para los infractores. Aquellos que operen drones de forma ilegal se enfrentan al secuestro inmediato de sus equipos y a multas económicas considerables. Asimismo, la normativa prevé la suspensión de actividades comerciales relacionadas y la inscripción obligatoria del responsable en el Registro de Infractores provincial.

La protección de estas áreas es vital no solo para la ecología, sino también para el sostenimiento del turismo y el empleo local. Las Áreas Naturales Protegidas representan la identidad rionegrina y son el motor de diversas economías regionales. Por ello, la Secretaría de Ambiente insiste en que la vigilancia será constante para evitar conflictos con los pobladores y asegurar que los visitantes disfruten del entorno sin alterar la paz de la naturaleza.