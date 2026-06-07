VOLCÁN VILLARRICA BAJO VIGILANCIA: REPORTAN EXPLOSIONES DE BAJA ENERGÍA EN EL CRÁTER

El volcán Villarrica, ubicado en el sur de Chile, ha registrado una mayor actividad superficial en su cráter durante los últimos días. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detectó este incremento mediante una recurrente incandescencia visible.

Este comportamiento visual comenzó a registrarse de manera aislada el pasado miércoles 3 de junio. Posteriormente, el fenómeno avanzó en paralelo con una mayor radiancia térmica y un leve aumento en las emisiones de gases.

De acuerdo con el Reporte Especial de Actividad Volcánica, la radiación se midió a través de imágenes satelitales. Estos datos se complementaron con un alza en el dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Por otra parte, la sismicidad interna del macizo chileno se mantiene estable y dentro de los rangos habituales. La red de monitoreo acústico únicamente reportó explosiones superficiales de baja energía contenidas en el cráter.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, entregó tranquilidad a la comunidad local sobre el panorama actual. El funcionario señaló que “la actividad sísmica y los registros de explosiones acústicas continúan siendo de baja energía, sin señales de una evolución”.

Las cámaras de vigilancia de la zona captaron los episodios de luminosidad en el interior de la estructura tectónica. La frecuencia de estos eventos aumentó el viernes, llamando la atención de los habitantes de las comunas aledañas.

A pesar de las impactantes postales, las autoridades confirmaron que el volcán se mantiene en Alerta Verde. El sábado, al despejarse el cielo en Pucón, se observó una densa fumarola que motivó diversos reportes ciudadanos.

El Sernageomin mantiene una vigilancia continua sobre el complejo volcánico para evaluar cualquier cambio repentino. Este monitoreo es seguido con atención en la provincia de Neuquén, Argentina, debido a la cercanía geográfica con el macizo.