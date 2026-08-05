VUELCO DE UN CAMIÓN EN LA RUTA 242 COMPLICÓ EL TRÁNSITO HACIA EL PASO PINO HACHADO

Un grave accidente vial generó complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 242. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 43 durante la noche del lunes. Un transporte de carga que circulaba desde Chile protagonizó un impresionante vuelco.

El siniestro se produjo mientras el camión descendía desde el complejo fronterizo argentino. Las autoridades locales activaron rápidamente los protocolos de emergencia para asistir la situación. El chofer sufrió diversas heridas a causa del fuerte impacto.

El director de Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, brindó detalles sobre la asistencia médica prestada. “El chofer fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en observación bajo revisión médica”, confirmó el funcionario.

El vuelco complicó el esquema de ordenamiento vial implementado en la zona desde hace dos semanas. Dicho operativo busca descomprimir la alta acumulación de transportes que aguardan para cruzar hacia el país vecino. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas para despejar la calzada.

Una vez retirado el pesado vehículo, las autoridades lograron restablecer la circulación en el corredor. Esta habilitación permitió que unos 150 camiones pudieran cruzar hacia Chile a lo largo del martes. El flujo vehicular se mantiene elevado por la saturación de otros pasos cordilleranos.

El cierre preventivo del Paso Cristo Redentor derivó un volumen masivo de transporte pesado hacia Pino Hachado. Ante esta concentración, Defensa Civil, Policía, Aduana y Vialidad mantienen un despliegue coordinado. Los organismos monitorean constantemente el estado de la calzada.