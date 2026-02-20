VUELTA A CLASES: DESCUENTOS DE HASTA 30% Y 12 CUOTAS EN COMERCIOS DE RÍO NEGRO

El Banco Patagonia lanzó una campaña de beneficios por el inicio del ciclo lectivo con descuentos de hasta 30% y financiación en cuotas sin interés en comercios de toda la provincia. La propuesta apunta a aliviar el gasto de las familias rionegrinas en útiles, indumentaria y artículos escolares.

La información fue difundida en el marco de acciones conjuntas entre el Gobierno de Río Negro y la entidad financiera, agente oficial de la provincia. La campaña incluye promociones generales y beneficios específicos para trabajadores estatales que perciben sus haberes a través del banco.

Entre el 19 y el 21 de febrero habrá un 20% de descuento abonando con tarjeta de crédito VISA exclusiva NFC, mediante pago sin contacto con Google Pay o Apple Pay, en rubros como indumentaria y librería en toda la provincia. Además, del 23 al 28 de febrero, las y los trabajadores estatales que cobren en Banco Patagonia accederán a un 25% de descuento en indumentaria pagando con tarjeta de débito. Del 2 al 7 de marzo el beneficio será del 25% en librerías.

También del 18 de febrero al 9 de marzo se aplicará un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de débito y crédito Visa, Master y AMEX en librerías y comercios adheridos en ciudades como Viedma, Bariloche, Catriel, Cinco Saltos, General Roca, Choele Choel, Allen y Río Colorado. En el rubro indumentaria escolar los beneficios alcanzan a locales de El Bolsón, Cipolletti, Bariloche, Cinco Saltos, Allen y Río Colorado.

A su vez, se suman promociones en artículos deportivos con 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en Open Sport y Topper Web en fechas específicas. Además, a través de la tienda online www.clubpatagonia.com.ar se puede acceder a productos en 12 cuotas sin interés.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el comienzo de clases y facilitar el acceso a los insumos escolares en un contexto económico complejo.

Viedma, 12 de febrero de 2026.