WERETILNECK ADVIRTIÓ QUE SI HAY PARO DOCENTE NO SE PAGARÁ EL AUMENTO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dejó en claro la postura del Ejecutivo provincial frente a las posibles medidas de fuerza del gremio docente Unter. El mandatario condicionó la liquidación de las mejoras salariales a que no se realicen paros en las escuelas. La advertencia fue emitida de manera pública en la localidad de Bariloche.

La asamblea gremial del sindicato docente había desestimado previamente los montos ofrecidos por el Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, la organización sindical no logró consensuar el llamado a un cese de actividades inmediato por cuestiones estatutarias. La votación interna no alcanzó la mayoría especial requerida para activar las jornadas de protesta.

“Si no hay medidas de fuerza a pesar del rechazo, vamos a pagar el aumento que propusimos. Si hay medidas de fuerza, obviamente que no”, afirmó el gobernador rionegrinoante los medios.

El jefe de Estado provincial aclaró que las variables de incremento presentadas constituyen una oferta única para la administración pública. Los porcentajes y sumas fijas coinciden exactamente con los montos acordados por los restantes sectores de agentes estatales. La gestión gubernamental busca mantener un criterio de estricta equidad presupuestaria.