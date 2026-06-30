WERETILNECK CELEBRÓ EL DESCUBRIMIENTO PALEONTOLÓGICO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA PROVINCIAL

Un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura provincial localizó un sitio de características excepcionales. El nuevo yacimiento paleontológico preserva de manera intacta un ecosistema fosilizado que se estima posee 70 millones de años de antigüedad. El espacio concentra decenas de restos de dinosaurios de variadas especies junto con flora nativa de esa era prehistórica. Este descubrimiento genera una enorme expectativa en el ámbito científico nacional e internacional.

El hallazgo se produjo en el marco de una serie de relevamientos rutinarios en el territorio de la Región Sur. Los profesionales rionegrinos lograron identificar un área de altísima densidad ósea que arrojará luz sobre el período previo a la gran extinción. La comunidad científica local considera el evento como un acontecimiento sin precedentes geográficos en la zona.

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió públicamente al suceso y felicitó a la delegación provincial. El mandatario calificó la excavación actual como uno de los momentos más trascendentales en la historia provincial respecto al cuidado patrimonial. “Este descubrimiento fortalece a nuestros museos, impulsa la investigación científica y genera más oportunidades en materia de educación y turismo”, aseguró.

En concordancia, el Secretario de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, fundamentó las razones del éxito del equipo de exploración. El funcionario asoció el logro científico a la constante inversión presupuestaria que la provincia destina a sus reservas históricas. “Cada uno de estos hallazgos fortalece nuestra identidad, impulsa el conocimiento y genera oportunidades para el desarrollo”, sostuvo el titular del área estatal.

La investigación de campo permitirá abrir novedosas líneas de estudio con respecto al Cretácico Superior a nivel mundial. La variedad de ejemplares localizados facilitará a los investigadores comprender el comportamiento ecológico de aquellos milenios en la Patagonia. Los museos regionales albergarán las piezas rescatadas para su posterior acondicionamiento técnico y exhibición general.

Por su parte, el Director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat, aportó precisiones geológicas e inventarió el material encontrado. El especialista detalló que se toparon con una aglomeración de fauna y flora de proporciones completamente atípicas para la región. “Encontramos un ecosistema del período Cretácico donde están representados fósiles de animales de distintas edades, plantas, dinosaurios carnívoros y herbívoros”, puntualizó el investigador rionegrino.

El especialista también ponderó el inmenso impacto que las nuevas especies fosilizadas causarán en el sistema educativo local. Según las proyecciones, el yacimiento dinamizará fuertemente los circuitos de turismo cultural en los pueblos circundantes. Los investigadores proyectan extender las tareas en el terreno durante las próximas semanas para resguardar la totalidad del material visible.