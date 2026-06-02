WERETILNECK FIRMÓ LA ADJUDICACIÓN DE MEDIANERA Y RINCONADA

Río Negro oficializó la entrega de nuevas concesiones para la explotación de recursos hidrocarburíferos convencionales. La normativa quedó ratificada formalmente mediante la publicación del Decreto 548/26 en el Boletín Oficial de la provincia. La disposición firmada por el Gobernador Alberto Weretilneck otorga los derechos operativos por un periodo inicial de diez años.

El procedimiento administrativo se resolvió a través del Concurso Público Nacional e Internacional número 02/25 convocado por el estado rionegrino. La compulsa de precios y antecedentes técnicos sumó las propuestas de firmas reconocidas del sector energético nacional. Tras evaluar las carpetas presentadas, las comisiones adjudicaron las áreas Medianera y Rinconada–Puesto Morales a la firma Geopetrol Drilling S.A.

La Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó que la adjudicación “es una decisión estratégica para evitar la paralización de áreas con historia productiva”. La funcionaria provincial remarcó la importancia de sostener la infraestructura actual y resguardar el ecosistema económico regional. “Son yacimientos maduros, con condiciones técnicas y económicas complejas”, afirmó la funcionaria sobre los bloques licitados.

Las zonas adjudicadas cuentan con una trayectoria extractiva que se remonta a la década de 1960. El avanzado estado de agotamiento de los pozos y el alto porcentaje de agua extraída limitaban la competitividad comercial. Debido a esto, el pliego licitatorio incluyó incentivos fiscales especiales como la reducción transitoria de las regalías al 6%.

Para el bloque Medianera, la empresa ganadora detalló un desembolso inicial de 605.000 dólares enfocados en la continuidad de las tareas esenciales. El programa de desarrollo complementario compromete una cifra superior al millón y medio de dólares para el periodo restante. Estas divisas buscarán optimizar la infraestructura existente y revertir el declive natural del suelo.

Por su parte, el bloque Rinconada–Puesto Morales demandará una inyección de 1.400.000 dólares durante los primeros veinticuatro meses de gestión privada. El cronograma posterior contempla inversiones por más de dos millones y medio de dólares adicionales en perforaciones y remediación. El nuevo operador asumió formalmente la conducción de los yacimientos con el compromiso de respetar la antigüedad laboral.

“Esta adjudicación marca un paso concreto dentro del rumbo energético de Río Negro”, ratificó Moya respecto a los objetivos gubernamentales alcanzados. Los contratos buscan dinamizar la participación de las pequeñas y medianas empresas de servicios locales. La reactivación mantendrá los pozos activos y ordenará la situación de las áreas cuyos plazos originales ya se encontraban vencidos.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el proceso licitatorio para la zona denominada Las Bases no registró ofertas de operadores privados. Ante la falta de interesados, el decreto gubernamental declaró desierto dicho renglón de la convocatoria pública. La administración de este yacimiento específico retornará transitoriamente de forma completa a la órbita del Estado rionegrino.