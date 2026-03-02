WERETILNECK RATIFICÓ EL RUMBO DE RÍO NEGRO: “SABEMOS HACIA DÓNDE VAMOS”

El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró el período de sesiones legislativas con un discurso centrado en la transformación estructural de la provincia. Durante su intervención, evitó los repasos administrativos convencionales para priorizar el análisis del presente rionegrino. El mandatario destacó que la región atraviesa un proceso de paz, armonía y crecimiento sostenido. Según su visión, la estabilidad política y la seguridad jurídica son los pilares que definen la actualidad del territorio. Estas condiciones permiten que la provincia cumpla sus compromisos y mantenga reglas de juego claras para todos los sectores.

El titular del Ejecutivo provincial enfatizó la importancia de la normalidad institucional para atraer inversiones estratégicas en un contexto nacional de alta complejidad. Planteó una pregunta retórica sobre la viabilidad de atraer capitales en entornos desorganizados para explicar el éxito local. “¿Quién invertiría miles de millones de dólares en una provincia que es un mamarracho?”, cuestionó Weretilneck. Para el gobernador, la respuesta reside en el diálogo constante entre los poderes del Estado y la construcción de consensos, generando la confianza necesaria para posicionar a la provincia como un destino atractivo.

Esta confianza se traduce en indicadores económicos concretos que distinguen a Río Negro de otras jurisdicciones del país. La provincia registra un saldo positivo en la generación de empleo privado y un incremento notable en su actividad económica. También, se observa un aumento en el número de contribuyentes y un crecimiento demográfico que acompaña las inversiones. Weretilneck vinculó directamente el ingreso de capitales con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos rionegrinos. “La inversión es crecimiento. Y el crecimiento es empleo, dignidad y futuro”, remarcó.

La nueva etapa productiva de la provincia se apoya en tres motores fundamentales: la energía, la minería y las economías regionales. En el ámbito energético, el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur representa un hito con más del 55% de ejecución. Este proyecto posiciona a Punta Colorada como un nodo exportador de relevancia internacional para el sector petrolero. El mandatario subrayó que se cumple estrictamente con la ley de mano de obra local en estas obras. Actualmente, más del 80% de los trabajadores involucrados en este desarrollo son residentes de la provincia de Río Negro.

El impacto de estos proyectos se siente con especial fuerza en localidades como Sierra Grande, que atraviesa un proceso de recuperación. Weretilneck relató que el futuro de esta comunidad ha dejado atrás años de postergación para integrarse al mapa productivo nacional. Destacó que el 90% de quienes construyen los tanques de almacenamiento más grandes del país son residentes de dicha localidad. A este esquema se suman los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) que insertan a la provincia en el mercado mundial.

En el sector minero, el gobernador ratificó el avance de proyectos como Calcatreu e Ivana, que dinamizan la Región Sur. Estas actividades se desarrollan bajo estrictos controles ambientales y cuentan con la participación activa de las comunidades locales. Weretilneck fue categórico al defender que los recursos naturales deben generar un valor agregado dentro del territorio provincial. La política oficial busca que el gas y el petróleo se transformen en industria y desarrollo para los habitantes. “Nunca más vamos a permitir que nuestro gas y nuestro petróleo se lleven sin generar valor agregado”, aseguró con determinación.

Nuevos desafíos

El crecimiento económico acelerado también plantea desafíos logísticos y educativos que el gobierno pretende abordar mediante la planificación estatal. Se anunció la creación del Instituto de Planificación provincial para ordenar el desarrollo territorial y anticipar las necesidades de infraestructura. El plan incluye la modernización de la salud a través de la digitalización y el fortalecimiento de la educación técnica vinculada a la producción. También se impulsará el bilingüismo y la inversión en rutas, agua y sistemas de riego para sostener la expansión. El mandatario exigió definiciones urgentes al Gobierno Nacional sobre el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

En el cierre de su discurso, el gobernador vinculó la coyuntura actual con los hitos históricos que dieron identidad a Río Negro. Sostuvo que la defensa del interés provincial es la guía principal de cada decisión tomada por su administración. La modernización del Estado y la previsibilidad económica son las herramientas elegidas para asegurar que la riqueza permanezca en la región. Weretilneck ratificó que la provincia posee una conducción firme y un proyecto de futuro basado en consensos amplios. “Río Negro está en marcha y sabe hacia dónde va”, concluyó para dar inicio formal al año legislativo.