WERETILNECK REACTIVA EL DEBATE DE LA COPARTICIPACIÓN Y PREPARA UN PROYECTO PARA AGOSTO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reimpulsó el debate político para reformar el sistema de coparticipación y regalías que se distribuyen a los municipios. Tras varios meses de parálisis por el malestar de diversos intendentes, el Ejecutivo provincial apunta a presentar una propuesta formal ante la Legislatura durante el próximo mes de agosto.

La intención oficial de modificar el actual esquema de distribución busca corregir desfasajes históricos frente al crecimiento demográfico de las últimas décadas. No obstante, la gestión enfrenta el desafío de evitar un escenario de tensiones políticas donde existan comunas ganadoras y perdedoras por el reparto de recursos.

La aplicación directa de los datos del Censo 2022 beneficiaría únicamente a 13 localidades rionegrinas, mientras que otras 24 registrarían pérdidas de fondos de manera inmediata. Ante esta encrucijada, el gobernador rionegrino ordenó diseñar una alternativa técnica que compense económicamente a las comunas perjudicadas para asegurar la viabilidad del proyecto.

El actual régimen de coparticipación provincial data del año 1984 y distribuye el 40% de sus recursos basándose en estadísticas poblacionales registradas en 1991. Esta falta de actualización perjudica sensiblemente a las ciudades con mayor crecimiento, tales como San Carlos de Bariloche o Cipolletti.

Un auxilio para los postergados

Los equipos técnicos del Ejecutivo evalúan ahora un mecanismo legal que auxilie a los municipios postergados sin necesidad de reducir el presupuesto de los restantes. El objetivo prioritario de las autoridades rionegrinas es equilibrar la balanza económica interna sin generar rispideces en el territorio.

“Evaluamos la posibilidad de buscar el mecanismo para beneficiar a los municipios que tendrían que tener mejores ingresos, sin perjudicar a ningún otro”, explicó el ministro de Gobierno de la provincia, Agustín Ríos.

El debate se inició en el mes de febrero durante un encuentro que reunió a los jefes comunales en la capital provincial. El mandatario rionegrino aseguró entonces que cualquier resolución legislativa será consensuada y transparente para evitar perjuicios financieros unilaterales.

“Cuando hay ganadores y cuando hay perdedores, es un tema difícil y por lo tanto necesita de mucha buena fe, de transparencia y de diálogo político”, reconoció el gobernador oportunamente.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las comunas de Dina Huapi y Fernández Oro se posicionarían como las mayores beneficiadas directas con una actualización plena de los coeficientes. En contraste, localidades estratégicas para los proyectos de infraestructura energética verían mermas millonarias en su presupuesto mensual.

Por fuera de la discusión de la coparticipación, la provincia mantiene bajo análisis técnico el reparto de las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos. Esta discusión corre por un carril independiente debido a la complejidad que representa la futura incorporación de nuevos municipios productores al sistema de reparto.