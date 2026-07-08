WERETILNECK REUNIÓ A SU GABINETE Y AJUSTA LA AGENDA DE REFORMAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

El gobernador Alberto Weretilneck lideró una intensa sesión de trabajo junto a todo su equipo de ministros. La convocatoria sirvió para unificar criterios sobre los principales rumbos políticos y económicos de los venideros meses.

Las deliberaciones se enfocaron en el diseño de un andamiaje normativo enfocado en la desburocratización. La administración rionegrina pretende enviar un paquete de reformas estructurales al parlamento durante el período ordinario que inicia en agosto.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, detalló la naturaleza de las propuestas oficiales. El funcionario provincial indicó que se presentarán iniciativas vinculadas “con la modernización del Estado, la infraestructura y la promoción de inversiones”.

El plan gubernamental también busca reformular por completo el régimen de control en la industria frigorífica local. Estas modificaciones técnico-administrativas intentarán agilizar los esquemas de habilitación de carnes comerciales en todo el territorio provincial.

La conectividad terrestre ocupó un espacio de debate prioritario entre los funcionarios que integran el gabinete rionegrino. La administración rionegrina acelera los convenios para lograr la transferencia de jurisdicción de corredores viales nacionales clave.

Las prioridades en esta materia están puestas sobre las trazas de las rutas nacionales 22 y 151. Dichas arterias resultan vitales para potenciar el corredor hidrocarburífero de la cuenca y el movimiento productivo del Alto Valle.

De igual forma, las carteras correspondientes evaluaron el avance técnico del ambicioso proyecto del Tren del Valle. La etapa inicial del tendido ferroviario proyecta conectar de forma directa las localidades de General Roca, Cipolletti y Neuquén.

Por último, las autoridades provinciales auditaron el ritmo de ejecución de las grandes infraestructuras que se encuentran en marcha. La agenda de obras incluye la terminal de ómnibus de Bariloche, redes de saneamiento, hospitales públicos y optimización de servicios básicos.