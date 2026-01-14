YA ESTÁ DISPONIBLE EL PAGO ANUAL DE IMPUESTOS AUTOMOTOR E INMOBILIARIO EN RÍO NEGRO

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro habilitó el pago anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario, una opción que permite acceder a descuentos y facilidades para los contribuyentes que decidan adelantar el pago de todo el año.

La información fue confirmada por Alejandro Palmieri, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, durante una entrevista realizada en AM740, donde explicó el alcance del esquema y los beneficios vigentes para este período fiscal.

“El pago anual 2026 tiene los beneficios de un 20% de descuento sobre lo que sería el impuesto normal para aquellos contribuyentes que estaban al día al cierre del año pasado”, detalló Palmieri, y aclaró que el plazo para acceder a esta modalidad se extiende hasta el 20 de febrero.

El funcionario precisó que las facturas fueron enviadas por correo electrónico y que también pueden descargarse desde la web oficial del organismo. “Si uno decide pagar el anual, claramente no tiene que pagar la cuota de enero”, remarcó, y agregó que el pago puede realizarse en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Patagonia.

Palmieri destacó además la respuesta inicial de los contribuyentes. “En los primeros cuatro días ingresaron 11.830 pagos por casi 2.000 millones de pesos”, señaló, y subrayó que el nivel de cumplimiento en la provincia ronda el 70% en el impuesto inmobiliario y el 68% en automotores, un indicador que consideró positivo en el contexto económico actual.

Viedma, 14 de enero de 2026.