“Yo era la presa, casi me matan” el duro testimonio de la vecina de Allen atacada por una jauría

Carla Barrionuevo, vecina de Allen, continúa en recuperación tras haber sido atacada por una jauría de perros mientras entrenaba en bicicleta por la calle Rural 11. La mujer sufrió múltiples mordeduras en ambas piernas, permanece con dolor, en reposo total y bajo tratamiento médico, aunque se confirmó que las lesiones no afectaron arterias.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, donde Barrionuevo relató que ya recibió la vacuna antitetánica y comenzó el esquema de vacunación antirrábica, tras la intervención del área de Epidemiología. Según explicó, una de las heridas es profunda y requiere controles y curaciones constantes.

El ataque ocurrió cuando una perra inició el hostigamiento y luego se sumaron ocho o nueve perros, que la rodearon y la mordieron mientras intentaba defenderse con la bicicleta. “Me rodearon como una manada, yo era la presa”, describió. La situación se agravó cuando cayó al suelo, aunque logró levantarse rápidamente hasta que dos personas que circulaban en una camioneta lograron ahuyentar a los animales.

Barrionuevo, que es educadora canina, advirtió que no se trata de perros domésticos sueltos, sino de una jauría sin control, con conductas depredativas y sin referencia humana. “No alcanza con castrar o alimentar, esto es un riesgo real para cualquiera que circule por la zona”, señaló, y pidió la intervención urgente y coordinada del Municipio, Zoonosis, Defensa Civil y áreas sociales.

La vecina también denunció que no recibió contacto alguno de autoridades municipales ni de Zoonosis, pese a que existirían órdenes previas de la Fiscalía para intervenir tras otros ataques en el mismo sector. En ese contexto, reclamó un comunicado oficial que informe si la jauría fue retirada, para que trabajadores rurales, ciclistas y familias puedan circular con seguridad por la calle Rural 11.

ALLEN, 23 de enero de 2026.