PETROLEROS AMENZAN CON UN PARO TOTAL, EN APOYO AL GOBIERNO, SI NO SE NORMALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Ante la escasez de combustibles en el país y la amenaza del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, a las empresas, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, expresó su total apoyo a las medidas dispuestas para normalizar el sector de venta de combustibles en todo el territorio nacional.

Si las empresas no normalizan el suministro de combustibles el marte a la medianoche, la organización sindical anunció este domingo (28/10) que realizará un paro total de actividades para este miércoles que afectará la producción. “En la Argentina del futuro no hay espacio para oportunistas y mezquinos”, advirtieron. Desde el sindicato petrolero consideraron que “las cuestiones electorales y la especulación empresaria no pueden tomar de rehenes a todo un país”.

“Es un sinsentido que de manera permanente se hable de récords de producción y al mismo tiempo no haya naftas”, expresaron desde el gremio, y aclararon: “Operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios”.

Desde el sindicato que conduce Marcelo Rucci, cuestionaron a “los que ahora especulan y muestran la peor cara de la avaricia”, y destacaron el sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores. “Día a día ponemos el cuerpo para batir esos récords a pesar de todo lo que hemos pasado. Vemos que los beneficios son siempre para los mismos”, expusieron en el comunicado emitido en la noche del domingo.

En una conferencia de prensa brindada en Tucumán, Sergio Massa intimó a las empresas petroleras a que solucionen de inmediato la escasez de combustibles. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un solo barco de exportación. El petróleo es primero para los argentinos”, advirtió.

Neuquén, 29 de octubre de 2023.