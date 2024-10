ABOGADOS SE OPONEN AL PROYECTO DE “DIVORCIO EXPRESS”

El Ministerio de Desregulación presentó un proyecto en el Congreso de la Nación que busca promover ciertas modificaciones en los trámites de divorcio lo que conllevaría a que sean más rápidos y sin pasar por la Justicia. Este proyecto generó gran controversia entre los colegios de abogados de todo el país. En ese sentido, el Colegio de Abogados de General Roca emitió un comunicado rechazando el proyecto.

Consultado por La Carretera, el presidente del organismo, Nicolás Díaz expresó que “el divorcio no es un mero trámite administrativo, sino que es una decisión de vida, que se toma de forma conciente, con los efectos jurídicos que conlleva, y las consecuencias. Y por el otro lado también de ver esta dicotomía que se plantea. Supuestamente, según dicen desde el Ejecutivo, va a ser más rápido y accesible. Nosotros en eso, tenemos otra visión, que nos la da la profesión y todo lo que litigamos día a día, acá, por lo menos en la Provincia de Río Negro y con conocimiento de la situación nacional e internacional”.

Esta vía administrativa les permitirá a las parejas poner fin a su matrimonio de manera más rápida y accesible, sin la necesidad de acudir a un juez. El procedimiento sería gestionado por el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, replicando el mecanismo de mutuo acuerdo que dio origen al matrimonio.

El Ministro de Desregulación e impulsor del proyecto, Federico Sturzenegger, explicó a través de sus redes sociales que “si vos querés usar un abogado, usás un abogado. El proyecto no está prohibiendo usar abogado, ¡usá abogado! Además lo vas a necesitar inexorablemente cuando sea contencioso el divorcio o haya hijos de por medio. Pero hay muchas parejas que no tienen chicos, no tienen problemas o se ponen de acuerdo en cómo dividir los bienes… ¿por qué los obligas a pasar por un juicio?”

General Roca, 16 de octubre de 2024