CONVOCAN A FAMILIAS PARA ADOPTAR A UNA NIÑA DE VIEDMA

Desde el Poder Judicial de Río Negro abrieron una convocatoria pública para la adopción de una niña de cinco años que necesita acompañamiento en su tratamiento médico. Se busca una familia que pueda brindarle un entorno de cuidado y apoyo en su proceso de salud.

La información fue confirmada por la jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes, en diálogo con AM 740. La magistrada explicó que se recurrió a esta instancia pública luego de que no se encontraran perfiles adecuados en los registros provinciales ni nacionales de adopción. “La niña necesita un acompañamiento especial en salud y terapias, y no todas las personas están disponibles para asumir esa responsabilidad”, señaló.

Fredes aclaró que quienes deseen postularse no necesitan estar previamente inscritos en los registros de adoptantes. Pueden completar un formulario disponible en la página oficial del Poder Judicial de Río Negro, o bien contactarse por teléfono con el equipo técnico encargado de evaluar a las familias interesadas.

La jueza también destacó que la convocatoria está abierta a personas de cualquier lugar del país, aunque se prioriza mantener el centro de vida de la niña en la ciudad de Viedma. No hay requisitos excluyentes en cuanto a estado civil, orientación sexual o estructura familiar, siempre que quienes se postulen tengan disposición y compromiso para el proceso.

Para participar de la convocatoria, las personas interesadas deben ingresar a www.jusrionegro.gov.ar y completar el formulario correspondiente, o bien comunicarse con el equipo técnico que realiza las entrevistas de evaluación.

Viedma, 6 de enero de 2025.