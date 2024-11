Gustavo Sol, secretario general del sindicato de Camioneros, advirtió sobre un posible paro en Vaca Muerta si no se resuelve el conflicto con la empresa NRG que se conoció esta mañana. La firma que se dedica al transporte de arena para la explotación de hidrocarburos no convencionales envió telegramas de despido a los trabajadores, lo que generó tensiones en el sector.

En declaraciones a la AM740, Sol explicó que el conflicto se debe a prácticas de competencia desleal que denuncia la empresa. Dijo que “ellos explicaron que no pueden competir porque la arena que viene de Entre Ríos llega con trabajadores informales o registrados por debajo del convenio”. Además, indicó que esta situación ya fue denunciada en la Secretaría de Trabajo de Río Negro y Neuquén.

El gremio mantuvo una audiencia en Neuquén junto al gremio hermano para exigir la suspensión de los despidos. Según Sol, las operadoras Tecpetrol, Pluspetrol, YPF, Vista y Shell también deben asumir responsabilidad. Fue contundente y dijo que “las empresas que hacen las cosas bien no pueden competir porque acá los salarios están en convenio y exigimos que se respeten. Hay que ir por los que hacen las cosas mal”.

El dirigente enfatizó la necesidad de una postura política clara. Dijo que “estamos dejando sin trabajo a la gente de la zona para que entren 500 camiones por día informales que son de provincias no patagónicas. Esto no puede ocurrir más”. Además, destacó que, hasta el martes, los telegramas quedan sin efecto, pero advirtió que, de no resolverse, el miércoles habrá un paro en Vaca Muerta.

Finalmente, Sol dejó un mensaje contundente: “O hay trabajo para los rionegrinos y neuquinos o no hay trabajo para nadie”.

Neuquén, 21 de noviembre de 2024.