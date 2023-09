MARTÍN ANDUELO, EL MÚSICO LIBERTARIO QUE QUIERE SER INTENDENTE DE RÍO COLORADO

El partido Primero Río Negro se presentará en las elecciones municipales de Río Colorado. Martín Anduelo encabeza la propuesta libertaria como candidato a intendente. Anduelo es reconocido en la ciudad por ser músico, líder la banda tributo al Indio, Tsunami. En La Carretera, expresó que le costó decidirse pero aceptó este desafío. Está convencido de que puede hacer un cambio rotundo en la localidad.

“Soy un ciudadano común que se animó a este desafío, vengo de la rama de la música, sé lo que es andar. Me ofrecieron la oportunidad de ser candidato y lo pensé bastante, no fue fácil para mí. No soy una persona pública. Lo analicé con mi familia y decidí que sí. Hay que tratar de cambiar desde adentro las cosas“, expresó Anduelo. La propuesta le llegó a través de Ariel Rivero, quien fue candidato a gobernador por Primero Río Negro y representó los ideales políticos de La Libertad Avanza. “Siempre vemos las mismas caras, acá somos un pueblo y nos conocemos todos. Mi idea es un cambio total, 100% de todo, toda gente nueva, de trabajo. Gente con el mismo objetivo porque está feo Río Colorado. Viene de malas políticas”, agregó.

Anduelo relató que aunque lleva la insignia política de Javier Milei en la provincia, el economista no apoya con fondos su candidatura. “Vamos casa por casa. Milei no manda plata y eso lo comparto. La plata del pueblo es del pueblo, no para campañas políticas. Así que voy casa por casa, tengo muchos proyectos pero muchos proyectos te los dicen los propios vecinos. Hay que mejorar los servicios”, aseguró.

Además, señaló que Río Colorado necesita trabajar rápidamente en mejorar la situación de los productores locales. “Tenemos la colonia que es nuestro motor y está apagado. La producción está mal. Acá la colonia se vino para abajo Río Colorado se estancó. Necesitamos que arranque de nuevo y trabajar con los productores”, anticipó. Anduelo indicó que “no hay que subestimar a la gente, hay que darles una oportunidad” y también destacó que como intendente, buscará rodearse de gente profesional que pueda acompañarlo en su gestión. “Soy una persona muy abierta, tengo muchos amigos en el gobierno de Weretilneck. Soy una persona muy insistidora, si hay que ir a golpear las puertas 100 veces… iremos 100 veces. No hay que quedarse esperando que respondan”, remarcó. “Y a nivel nacional estoy confiado en que va a ganar Javier Milei y vamos a tener acceso directo”, sentenció.

Río Negro, 12 de septiembre de 2023