IMPULSAN REFORMAS EN LAS LICENCIAS PARENTALES: “HAY QUE REVERTIR DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL EMPLEO”

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación impulsa el programa GenerAr, que ofrece financiamiento y apoyo técnico para fortalecer áreas municipales de género. A través de este programa, comenzará a funcionar en la provincia una Mesa Intersectorial de Políticas de Cuidado, con una primera experiencia en Choele Choel. En La Carretera, la Directora de Articulación Integral – Sofía Veliz – resaltó la importancia de pensar políticas con perspectiva de género. Señaló que es necesario analizar la distribución de las tareas de cuidado y fomentar que existan licencias igualitarias que impacten positivamente en la dinámica familiar.

“Con este programa se crearon y fortalecieron más de 600 áreas municipales en todo el país. Trabajamos particularmente en políticas de cuidado, con políticas de igualdad”, explicó Veliz. “Trabajo de cuidado es ese trabajo que se hace mayormente de forma gratuita, dentro de los hogares como planchar, lavar, cuidar a los niños, la carga mental de la escuela, el cuidado de las personas mayores o de personas con discapacidad. Advertimos que esos trabajos los hacen mayoritariamente las mujeres y eso nos hace más pobres, con menores posibilidades de acceder al empleo registrado y remunerado porque tenemos menos horas disponibles para trabajar o para el autocuidado. Hay una distribución muy injusta de esos trabajos, porque los varones le dedican la mitad del tiempo que la mujer”, argumentó.

En línea con estas preocupaciones, el ministerio nacional impulsa una reforma integral de las licencias parentales en regímenes laborales. “La semana que viene se trataría en Diputados el proyecto de ley. El dictamen tomó las propuestas macro que es ampliar la licencia de los varones, hablar de gestantes y no gestantes para incluir familias diversas y se crea la licencia por adopción, porque hoy no existe. Y se crea una especie de licencia para monotributistas y autónomos que es muy novedoso, porque si no tenés empleador no tenés a quién pedirle una licencia. Sería una asignación durante la misma cantidad de días de una licencia de trabajadores formales, que paga la seguridad social, para que puedan tener un ingreso y tomarse ese tiempo de cuidado”, detalló la funcionaria.

“Hoy la ley está escrita en masculino, muy claramente. Dice ‘el trabajador’ que sea ‘padre’… Hay que adecuar el lenguaje a la ley de matrimonio igualitario. Hoy tenemos muchos problemas con la aplicación de la ley”, reconoció Veliz. Remarcó la necesidad de igualar las licencias por nacimiento para que el varón tenga la misma cantidad de días de licencia que la mujer. “Hay que revertir ciertas desigualdades de género en el empleo. Esto es un movimiento de avanzada de Argentina, necesitamos varones más vinculados con sus niños y niñas y mujeres en mejores condiciones en el empleo”, sentenció.

Río Negro, 15 de septiembre de 2023.-